美國最大太陽能面板製造商First Solar在30日表示，將投資12億美元擴大美國生產，包含新廠在內可創造數百個工作職務，是拜登8月簽署推動綠能的「通膨削減法」（IRA）後首起重大企業投資。

First Solar股價30日盤中最高升破130美元，漲幅近7％。即使漲幅在終場拉回至僅0.5％收122.31美元，但仍創2011年5月來新高。其7月中跌至約65美元後回升至今累漲約88％。

First Solar將在東南部投資10億美元蓋新廠，2025年開始運作。另投資1.85億美元擴大俄亥俄州生產規模，其目前當地有二座工廠，正興建第三座廠房。

擴大生產後，First Solar可創造850個工作職務，讓美國員工總員增至3,000人，把美國產能提高約75％。

IRA提出4,300億美元經費推擴綠能以對抗氣候異常，包括給美國生產太陽能相關設備提供新的租稅減免，以達成拜登要電力產業在2035年去碳化目標。

投資銀行Roth Capital Partners估算First Solar的太陽能模組每瓦特可得扣抵稅額在4美分到18美分區間。按照其新廠每年製造面板的發電總量達3.5百萬瓩（Gigawatt）計算，每年扣抵稅額在1.4億美元到6.3億美元之間。

First Solar執行長維德瑪爾（Mark Widmar）指IRA讓整個太陽能產業在美國有持久的工業政策基礎。

目前美國安裝的太陽能板約90％為海外製造，但疫情令供應鏈中斷、高關稅和加強審查以阻止血汗產品入境等，限制了美國太陽能板進口量。

First Solar以碲化鎘技術生產薄膜太陽能電池組件，不依賴中國生產的多晶矽做原料，因此美國太陽能項目開發商不斷下單，讓其截至2024年底的產能已完售。投資人看好其2026年獲利是原先預估的二倍。