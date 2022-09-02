下屆麥寮鄉長參選爆炸，泛綠已有民進黨提名的許忠富、現任鄉長蔡長昆、退出民進黨參選的縣議員許志豪3人登記，政治素人林宜豊也完成登記，國民黨徵召的現任議員林建鴻，今（2日）也有大批民眾擁護登記，支持的鄉親以12生肖做分類，每個生肖至少1人陪同。

林建鴻歷任新吉村長、雲林縣議會第17、18、19屆縣議員，目前是縣議會國民黨團總召集人。他今天上午先到斗六陪同縣長張麗善登記後再返回麥寮，在父親、妻子、大批支持者陪伴下，到麥寮鄉公所登記參選鄉長。

支持者與親友手持鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬手拿牌，代表「12生肖攏支持」，在緊繃選情中令人莞爾。

林建鴻表示，邀請十二生肖的親友一起參與，期盼不論什麼年齡層都能支持他，若他能當選鄉長，也會照顧各個年齡層的需求。

他說，年輕時他和許多麥寮人一樣北上謀生，拚搏求發展，對勞動階層朋友的勤勞與艱辛有一份感同深受的同理心。他擔任公職以後告訴自己莫忘初衷，才是從政與做人的基本道理，3屆議員任期善盡職責，但求無愧鄉親，盡心盡力做好請託案件。

林建鴻說，這次參選鄉長，他提出多項主要政見，包括雙語教學、新住民服務窗囗，觀光文化、農業產銷及交通、水利和環境等諸多改善政策，希望打造更有活力氣象的新麥寮。鄉長是單一席次，只有第一名才有機會進入公所，施展自己的抱負，造福家鄉，不管先來與後到，麥寮是共同的家，盼有機會擘畫鄉政。