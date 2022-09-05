位在台南市新營區的大建設「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」，5日舉行動土典禮，眾多官員、民代出席，不過卻爆發藍綠民代互嗆插曲，民進黨籍立委賴惠員致詞時提到，國圖南館得來不易，並指過程中「有國民黨議員唱衰」。因現場國民黨議員只有蔡育輝一人，蔡育輝也不甘示弱站起來澄清反駁，場面十分尷尬。

國圖南館今日舉行工程動土典禮，台南市長黃偉哲、教育部長潘文忠、立委陳亭妃依序致詞後，換賴惠員上台致詞，她先感謝各界的努力，隨後話鋒一轉，暗指過程中「有國民黨議員唱衰」；蔡育輝聽聞也不甘示弱站起來，賴惠員隨即指著蔡說「就是你！」，後續2人在台下隔空互嗆。

會後，蔡育輝氣憤地說，他身為地方民意代表，長期關心溪北地區的大建設，國圖南館基地面積5.3公頃，市值上億元，他在議會只是督促市長要怎麼做，竟然被說成「唱衰」；為地方權益和發展，他要求相關單位盡快施作、如期完工，難道就叫「唱衰」嗎？

蔡育輝還說，建設不分藍綠、南北，希望中央能如期完工，屆時如果沒有如期完工，將來他還會抗議，希望在地立委不要這樣抹黑民意代表；他是土生土長的台南人，希望在地立委不要用這種非理性的形容詞，來汙衊關心在地發展的議員，希望中央和地方攜手合作建設溪北。

蔡育輝、賴惠員2人恩怨，自2020立委選舉結束後似乎仍未了，據了解，今年新營甜蜜節開幕時，賴惠員致詞時細數政績，並稱她極力爭取國圖南館；而換蔡育輝上台時，則當面指責她「割稻尾」、「講謊話」，而今天國圖南館新建工程原是地方喜事，卻因兩人互嗆衝突被轉移焦點。