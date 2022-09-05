藝人吳尊3月中旬全家移居上海，在當地積極發展演藝工作，也跨界投資其他產業，日前卻傳出他創辦的健身品牌，在大陸的關聯公司發生拖欠363萬人民幣（約台幣1631萬元），公司被法院列為「失信被執行人」，震驚外界。
根據陸媒報導，深圳飛縱健身服務有限公司因違反財產報告制度，列為失信被執行人，大陸當地俗稱「老賴」，用來形容欠錢不按期還的人。根據「中國執行信息公開網」公開內容，飛縱健身需賠償深圳市航天高科物業管理公司包括物業管理費、中央空調維護費、專項維修資金、水電費共計363萬多人民幣（約台幣1631萬元），判決生效10日內向原告公司支付違約金。
根據《天眼查》公開資料顯示，深圳飛縱健身服務公司於2018年1月成立，公司持有60%股份，公司官網顯示，吳尊是飛縱健身創始人。根據健身官網的網站介紹，吳尊於2003年在汶萊創辦「飛縱健身」，已經深耕17年之久。
大陸網友紛紛表示，「不是專門搞健身的，就不要碰健身這塊蛋糕，不然會死得很慘」、「我追星，但是從來不盲目跟從購買代言品牌或者他們開的店」、「飛縱健身」、「吳尊的健身房？？我剛辦的年卡不是吧別搞我」
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