藝人吳尊3月中旬全家移居上海，在當地積極發展演藝工作，也跨界投資其他產業，日前卻傳出他創辦的健身品牌，在大陸的關聯公司發生拖欠363萬人民幣（約台幣1631萬元），公司被法院列為「失信被執行人」，震驚外界。

根據陸媒報導，深圳飛縱健身服務有限公司因違反財產報告制度，列為失信被執行人，大陸當地俗稱「老賴」，用來形容欠錢不按期還的人。根據「中國執行信息公開網」公開內容，飛縱健身需賠償深圳市航天高科物業管理公司包括物業管理費、中央空調維護費、專項維修資金、水電費共計363萬多人民幣（約台幣1631萬元），判決生效10日內向原告公司支付違約金。

吳尊創設的健身品牌公司，出現失信被執行人訊息。(圖/微博)

飛縱健身服務有限公司拖欠款項需賠償363萬多人民幣（約台幣1631萬元）和違約金。（圖／微博）

根據《天眼查》公開資料顯示，深圳飛縱健身服務公司於2018年1月成立，公司持有60%股份，公司官網顯示，吳尊是飛縱健身創始人。根據健身官網的網站介紹，吳尊於2003年在汶萊創辦「飛縱健身」，已經深耕17年之久。

吳尊是健身品牌公司創始人。（圖／翻攝自微博）

飛縱健身服務有限公司的理念。(圖/微博)

大陸網友紛紛表示，「不是專門搞健身的，就不要碰健身這塊蛋糕，不然會死得很慘」、「我追星，但是從來不盲目跟從購買代言品牌或者他們開的店」、「飛縱健身」、「吳尊的健身房？？我剛辦的年卡不是吧別搞我」