電子零組件廠信邦(3023)自結8月合併營收為27.38億元，較7月成長3.11%，再創單月歷史新高，信邦表示，客戶訂單強勁，第3季合併營收可望同步創下單季歷史新高。

醫療、汽車、工控及綠能客戶訂單暢旺，信邦8月合併營收為27.38億元，月增3.11%，年成長23.44%，連續6個月創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為198.58億元，較去年同期169.10億元成長17.44%。

信邦指出，8月合併營收之成長，係醫療、汽車及綠能等產業之銷售分別較7月成長1.69%、11.90%及16.42%；累計前8月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長17.16%、汽車產業成長30.55%、綠能及節能產業成長18.97%、工業應用產業成長22.26%、通訊及電子週邊產業成長6.07%。

就產品別來看，連接線組生產銷售佔合併營收75.71%；連接器及零組件銷售佔24.29%；若依產業別的銷售分佈，工業應用產業佔合併營收28.23%；通訊及電子週邊產業佔24.98%；綠能及節能產業佔24.49%；汽車產業佔12.68%；醫療及健康照護產業佔9.62%。

信邦表示，依客戶需求來看，第3季營收可望較第2季成長，再創單季歷史新高，下半年業績亦可望比上半年好。