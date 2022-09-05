美股2日開高走低，台股5日在平盤上下震盪僅收小黑，但外資熱錢繼續落跑，尤其國際美元指數衝破110至20年新高，新台幣應聲重挫，連闖30.6元及30.7元二關，終場收在30.71元兌1美元，創近三年新低，貶值1.22角，為一周來單日最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量12.28億美元。

外匯交易員表示，美元指數衝破110，主要非美貨幣全部跌趴，新台幣貶勢加大，盤中一度重挫1.82角至30.77元，且美股上周五（2日）開高走低，主要因傳出俄羅斯持續關閉北溪一號管線，及美國對大陸關稅持續，美股上演豬羊變色，四大指數全收墨，但台股5日因美股期貨盤翻紅效應，加上護國神山台積電領軍強彈，開高震盪後，僅小跌11點至14,661點，無餘力提供新台幣支撐。

外匯交易員指出，外資雖僅小幅賣超台股30億元，但因美元強勢的效應，資金加速撤離以回防美元，使得新台幣貶勢加大，由於9月台股還有2,000多億現金股利發放，外資約占800億元，若美元強勢不變，外資持續閃人，新台幣恐進一步靠向31元整數大關。