資誠創業成長加速器（PwC’s Scale-up）9月舉辦第四屆新創企業Kick-off Event，總共有8家優質新創企業入選，包括「精拓生技」、「醫流體」、「極現科技」、「Onecent Technology」、「金箍棒」、「瑪樂愛迪」、「蘇菲生化」、「格園社會企業」。

生技醫療領域包含打造個人化腫瘤分身以進行藥物測試的「精拓生技」，以及整合型氣動式微流體晶片，開發傳染性疾病快速檢測與個人化藥物治療篩選檢測儀器的「醫流體」。

自疫情爆發以來，企業更加重視數位轉型議題。「極現科技」是以自有技術建立earthbook 4D雲端平台，提供無人機專業應用的智能雲端平台，解決空拍到各場域應用的平台產品。

「Onecent Technology」翻轉了RFID無線射頻辨識市場，透過先進超高頻晶片設計，降低生產成本。

智慧生活包含「金箍棒」、「瑪樂愛迪」兩家新創企業。

「金箍棒」是提供全方位房管功能（包含招租簽約、帳務數據、修繕管理等）的租房雲端管理平台。

「瑪樂愛迪」利用一站式網紅行銷的專案管理平台解決媒合人選、溝通執行、驗收結案與成效分析等作業，讓業配執行更簡單更方便。

入選永續ESG領域的新創團隊為「蘇菲生化」與「格園社會企業」。

「蘇菲生化」為淨零碳排帶動植物性替代蛋白產業，開發特殊微藻專利的高效率、高品質的蛋白質。

「格園社會企業」以農業結合光電農場，將綠電提供給有綠能需求的企業。

資誠創新創業服務主持會計師黃世鈞表示，在第四屆加速器中，資誠持續整合PwC國內外專業領域輔導能量，持續協助新創企業獲得成長的資源。截至目前為止，資誠創業成長加速器已遴選近40家新創企業。

黃世鈞指出，資誠創業成長加速器自2019年創立至今，一直秉持「厚創新、後加速」理念，協助新創企業透過加速器輔導資源邁向規模化，今年聚焦領域為生技醫療、數位轉型與智慧生活，亦順應國際淨零碳排的趨勢，首度納入永續ESG領域新創企業。