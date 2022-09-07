偉康(6865)送件申請上櫃。

偉康成立87年5月，主要業務為資訊軟體服務，董事長兼總經理連泓鈞，目前股本為1.3億元，111年上半年合併營收為2.41億元，稅後盈餘為2876萬元，每股盈餘為2.21元。

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