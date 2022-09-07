《櫃買市場》偉康申請上櫃 07:372022/09/07 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 偉康(6865)送件申請上櫃。 偉康成立87年5月，主要業務為資訊軟體服務，董事長兼總經理連泓鈞，目前股本為1.3億元，111年上半年合併營收為2.41億元，稅後盈餘為2876萬元，每股盈餘為2.21元。 《櫃買市場》東研信超申請上櫃 《櫃買市場》善德生技送件申請興櫃 《櫃買市場》宏碁遊戲申請上興櫃 #偉康 #櫃買市場 #申請上櫃 #68 #65 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》宏碩系統申請上興櫃 17:422022/09/05 財經 《櫃買市場》善德生技明上興櫃 07:582022/08/30 財經 偉康科技 6日申請上櫃 16:022022/09/06 財經 伯特光電上櫃案 通關 04:102022/08/29 證券．權證 虎門科技精拓科上櫃案 通關 04:102022/08/22 證券．權證 6檔上市櫃股 逆勢創天價 04:102022/09/05 投資理財 上市櫃上半年海外投資暴賺逾6千億 創史上新高！ 19:432022/09/06 財經 5檔台股基金績效 打敗櫃買指數 04:102022/08/29 投資理財 金管會：必要時採相應穩定措施 外資今年前八月賣超台股破兆 04:102022/09/07 產業特刊 《櫃買市場》聯友金屬科技 申請登錄戰略新板 17:112022/08/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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