隨著通膨居高不下，股市波動加劇，投信在產品設計上，側重多重資產策略。凱基投信預計於9月26日開始募集之未來樂活多重資產基金，廣納四大資產多元配置，因應不同景氣循環階段，靈活調整配置股票及掩護性買權、對抗通膨資產、非投資級公司債、投資級公司債，幫助投資人對抗通膨與金融市場可能面臨到的風險，建構退休投資3大對策─「提高續航力」、「增加購買力」及「加強保護力」。

凱基未來樂活多重資產基金預定基金經理人李怡勳表示，面對快速輪轉的投資環境，需要布局多元資產來因應市場變化，但資產類別不是數大便是美，而是要能靈活運用、有效互補，才能解決投資難題。而凱基未來樂活多重資產基金與其他多重資產型基金最大不同之處，在於基金加入對抗通膨資產配置，搭配多重防護機制與靈活配置，直球對決高通膨時期股債齊跌的投資痛點，升級退休資產的整體跟漲抗跌能力。

李怡勳比喻，若把退休準備比喻成跑馬拉松，相較於百米衝刺，馬拉松所需時間更長，過程中也可能遭遇更多變數，要順利完賽抵達終點，需調整速度與呼吸的節奏。套用到市場變化與投資節奏上，當景氣位置從擴張開始進入循環末端，投資節奏也該適時拉高守備比重、降低攻擊部位；如同即將結束一段方便衝刺的平路，即將進入上坡路段前的配速切換。單純投資防禦型資產已無法避免通膨陷阱，而單一風險性資產又過於波動，唯有選擇不用擇時且攻守兼備的投資產品，並及早開始，正視「通膨風險」「下檔風險」「長壽風險」等退休後變數，達成好好退休的目標。

李怡勳表示，凱基未來樂活多重資產基金布局對抗通膨資產配置不僅靈活且有彈性。當市場環境處於高通膨時，對抗通膨資產多具有逆勢上漲能力，基金將增持佈局比重；反觀，低通膨時期，甚至通縮，對抗通膨資產則會面臨較大下跌衝擊，基金布局將適度調整，整體基金在對抗通膨資產的配置比重將介於0~25%彈性運用。而對抗通膨資產在不同時段表現亦不盡相同，例如大宗商品與通膨連結度最高，在高通膨下表現會最好，惟波動度也最高；REITs資產在市場空頭或物價下跌時，表現相對穩定，因此配置上會同時考慮大宗商品、REITs和抗通膨債券的個別資產特性，搭配信用循環階段，彈性調整這三類標的比重。

此外，為鼓勵長期投資，凱基未來樂活多重資產基金提供「多元樂活手續費」，投資人可選擇前收型或後收型，投資人持有後收型（N級別）基金超過3年，遞延手續費為0%，並且不收取分銷費用。