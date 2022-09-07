國泰世華銀行與國泰人壽今共同宣布，推出跨界金融服務「利即保」，首創將定存利息轉化為意外保障，是「儲蓄」兼顧「保障」的服務，提供數位原生世代對於個人資產、理財配置的新選擇。

國泰集團透過訪談發現，數位原生世代偏好穩健保守的理財方式，雖然有保險意識，卻受限於「條目複雜、風險遙遠、保費沉重」三大難題，「利即保」依照數位族群的理財行為建構生活保障，首創將定存利息轉換為意外身故及實支實付傷害醫療保障，因創新商業模式，除取得業務試辦許可外，並已將利息轉換成保障權益的機制取得我國發明專利。

「利即保」可彈性選擇「定存金額」及「利息轉換保障比例」，每年定存1.5萬元起就能享有10萬元的一般意外身故保障；定存7萬元可享有一般意外身故20萬元加上實支實付傷害醫療2萬元的保障，並依個人日常習慣，設定常用的交通方式，包括開車、騎機車、自行車、行人等，如因設定交通方式發生特定意外事故時，可享有保額150％的保障。

國泰金控資深副總孫至德表示，國泰金控以「數位、創新、體驗」作為推動數位轉型的三大支柱，希望更有效地彙整集團資源，打造無斷點的跨界金融服務，為客戶帶來簡單流暢的數位體驗。

國泰世華銀行總經理李偉正指出，國泰世華數位用戶數已超過600萬，每月流量更近3000萬人次；因此，國泰世華以「Cathay Open Finance一站式金融服務」的策略出發，將網銀App打造為集團的數位服務大門，提供無斷點的金融體驗。

這次與國泰人壽合作「利即保」，顛覆客戶習慣的理財與投保方式，申辦一年期定存就能以利息投保意外險，讓定存利息更有感，也是國泰世華網銀App展現跨界服務又一個成功的例子。

國泰人壽總經理劉上旗認為，數位原生世代是國壽保險數位化的重要客群，這個族群偏好高自主高彈性，去年底上架的「自由配」半年投保2萬件，其中近6成就是20至39歲客戶。