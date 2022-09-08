在國際形勢複雜並面臨許多挑戰情況下，導致今年前八個月出現30次下調全球信用評級的背景下，越南卻是自今年初以來唯一獲穆迪上調信用評級的亞太國家，也是全球獲調升評等的四個國家之一，預期也將支撐股市表現。

投信法人表示，儘管越南7月的出口有所放緩，但穆迪對越南的前景保持樂觀態度，研究機構預測今年越南GDP年增率將達到8.5％，居亞洲地區最高，同時也是亞太區唯一上調經濟成長預測國家。

日盛越南機會基金研究團隊指出，8月越南胡志明指數強彈至1,280.51點，單月上漲達5.4％，為今年單月最高漲幅，目前胡志明指數預估本益比不到12倍，HSC券商預估，至年底前指數仍有約19％潛在上漲空間，隨指數站穩季線，更確立這波反彈回升趨勢，可留意布局機會。

日盛越南機會基金研究團隊強調，繼5月底標普全球評級（S&P Global Ratings）將越南長期主權信用評等上調至BB+，且在經濟強勁復甦背景下，給予展望穩定評等後，9月再獲穆迪上調國家信用評級，將長期國家信用評級從Ba3上調至Ba2，展望「穩定」，且標普與穆迪分別預測越南今年GDP年增率將達6.9％與8.5％，VCSC券商也估有6.9％年增率，為亞洲區經濟成長率亮眼的國家，成為吸引資金投入股市的催化劑，越南股票基金未來表現可期。