KPMG安侯建業會計師事務所14日指出，法、德、義、西、荷等歐盟5國近期發布聯合聲明，宣示2023年導入全球最低稅負制，企業實質稅率需達標15％。

歐盟聯合聲明指出，通膨嚴重衝擊一般民眾的消費能力，公司需負擔公平稅負以減緩全球能源危機衝擊，透過全球最低稅負制可有效打擊稅基侵蝕及實現租稅正義。

KPMG安侯建業國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫表示，歐盟已經有五個國家對於經濟合作暨發展組織（OECD）實施全球最低稅負制表示出積極的態度，預料將對其他地區國家是否跟進及時程產生影響。

在今年稍早的兩次歐洲經濟暨財政事務理事會（ECOFIN）會議上，皆有成員國投下反對票，使得全球最低稅負制的協商內容修正議案無法順利達成共識。

KPMG安侯建業國際租稅副總經理廖月波認為，4月會議中，由於波蘭認為歐盟最低稅負制指令和OECD第一支柱解決方案間缺少法律連結，因此提出反對意見導致協議無果。

到了6月會議上，儘管波蘭沒有再持反對意見，但因匈牙利已實施全球最低稅負制課徵15％稅率，會影響其地緣政治而帶來不利的經濟後果，所以改變其立場為不同意，導致各國依舊無法取得共識。

若匈牙利或其他成員國在10月4日即將舉行的ECOFIN會議上投下否決票，則立法進程可能再次延宕。廖月波指出，為解決其困境，歐盟透過「強化合作」程序，可取得至少9個會員國的同意即可施行，讓其他會員國在不經匈牙利同意或參與的情況下繼續推行該制度，惟本次五國聲明中並未明確提及「強化合作」制度。同時，歐盟會員國也可以透過境內單方面立法以實施最低稅負制，然而聲明並未進一步說明各國將以何種方式實行該制度。

但整體來說，本次歐盟5國聯合聲明仍凸顯歐盟主要經濟體對於全球最低稅負制的立場，對於實現租稅正義的決心。丁傳倫提醒，若台商在5國有投資，應優先檢視其在當地國企業的有效稅率是否超過15％，但對於如何正確計算有效稅率有其複雜度，就是一大挑戰，建議台商企業應盡早做好準備，且需密切關注歐洲各國是否跟進以及美國和其他國家的立法動態，以即時因應全球最低稅負制所帶來的衝擊，管理企業稅務風險。