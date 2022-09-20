最新經濟數據顯示，出口持續亮麗、就業市場活絡，身處市場的企業界卻對經濟前景，愈來愈覺得擔憂，牛津經濟研究院20日公布最新風險認知調查結果，受訪企業界認為未來12個月全球經濟衰退的可能性為47％，企業更認為停滯性通膨發生的風險也在上升，超過五分之一受訪企業擔憂，執政者可能會因此祭出新的對策，進而衝擊到經濟動能。

該份調查，甫於9/5～9/15完成，期間剛好發生歐洲能源市場進一步嚴重中斷。牛津研究團隊指出，這份9月的全球風險調查，內容顯示，過去一個月來企業的悲觀情緒加劇，絕大多數企業對全球增長前景變得更加消極，近半數受訪者在過去一個月變得更加消極，對於以歐洲為主要地域焦點的企業來說，情緒的惡化更為明顯。

調研團隊指出，與7月份的調查相比，更多的受訪企業認為全球GDP增長的基準預測存在下行風險，受訪企業目前對2022年經濟成長的平均預期為1.9％，低於7月份的2.1％，比年初俄羅斯入侵烏克蘭之前的預期，低了1.8個百分點。此外，企業對明年的預期也有所減弱，對2023年全球GDP增長的平均預期已從7月份的2.2％降至1.8％。