全球主要央行對抗通膨展開鷹派升息，市場焦點轉向擔憂景氣放緩，避險需求提升使公債殖利率、REITs利差改善帶動REITs指數上漲。投信法人建議，後續布局可著重美國成長性持續之REITs次產業、及亞太地區基本面落後復甦的回升機會。

復華全球資產證券化基金經理人蔡佩珊表示，根據預估，2022年全球REITs營收年增率預估呈現各區域全面正增長，美、歐、亞洲在今年6月雖然被調降，但7月又被調升，其中以美國REITs增速預估值為今年以來最高。

蔡佩珊指出，目前美國房市供給端受制缺工、建築成本上升，因此自有及出租住宅空屋率處歷史低位，房價、租金續處高檔，加上因租約特性，使其營收相對較為穩定，挹注美國住宅REITs表現。

此外，蔡佩珊看好在經濟活動復甦下有利REITs租金基本面改善，因此布局聚焦基本面成長趨勢持續或營收獲利改善的標的，並留意非美地區如亞太零售REITs、旅館REITs等，因疫情反覆影響較晚解封，目前業績仍處回升階段，將迎來經濟活動落後復甦的投資機會。

展望後市，蔡佩珊認為，抑制通膨是目前美國聯準會的首要目標，預估貨幣政策在3～6個月內不易有轉寬鬆空間，後續待通膨見頂、緊縮貨幣政策力道趨緩，將有利REITs利差進一步回升。