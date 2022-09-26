對於聯準會強勁升息將使景氣陷入衰退的擔憂籠罩市場，全球股市近期轉趨震盪整理，由於目前看來高通膨環境將持續一段時間，因應通膨能力佳的基礎建設類股表現格外受到關注，今年以來基礎建設類股展現極佳的抗跌力，明顯超越大盤指數，後市持續看好。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸表示，今年以來俄烏戰爭加上景氣走強帶動能源價格飆升，加上美元走強，推升全球通膨走勢。俄羅斯中斷向歐洲輸送天然氣造成歐洲的電價大漲，高通膨使得企業成本上升，進而侵蝕企業獲利。但絕大多數基礎建設資產具有市場壟斷特性，意味著需求彈性較低，因此，企業較易透過提高費率將通膨壓力轉嫁給客戶，相對地企業獲利不易受通膨影響。

此外，基礎建設類股擁有強大自由現金流量，亦吸引價值型投資人的目光。根據統計，2022年富時全球基礎建設指數自由現金流量年增率高達268％，相較於那斯達克指數的123.4％，與標普500指數的0％，基礎建設類股明顯領先。

高君逸指出，價值股投資策略重視企業當下創造自由現金流量的能力，由於快速升息壓縮企業未來的自由現金流量價值，使得成長股面臨評價面的修正。基礎建設類股手握長期合約，享有長期穩定且強健的自由現金流量，當公司評價面仍低，但自由現金流量大增時，盈餘及股票價值上升的機率很高。