通膨肆虐，各國積極升息，全球景氣出現劇烈反轉，美國記憶體晶片龍頭美光周四公布財報與財測，數據結果遠遠不如市場預期，甚至警告今年第四季恐會出現虧損，突顯晶片業慘澹現況，分析師陸行之直言，美光開了第一槍，股價反而沒有出現重挫，利空出盡呈現小跌，這個概念是告訴所有公司，不要硬撐。

美光財測暴雷，陸行之透過一般市場認可方式計算，歸因於跌價、減產等因素衝擊，美光預期第四季（9至11月）營收落在40至45億美元，比前一期衰退32至40%，較去年同期衰退45%。

此外，陸行之指出，美光預期第四季毛利率大幅下滑到25%，甚至可能出現-1%的營業虧損，且公司已經公布第三季庫存升至4.97個月，比前一期增加36%也較去年同期暴增61%。

不僅如此，美光也大砍明年資本開支3成與設備開支5成，並預期明年PC市場下跌15%，陸行之認為，縮減財務支出對明年整體供需平衡有幫助，但對記憶體半導體設備商不利。

陸行之提到，當某些半導體龍頭股價持續跌破近年底部，但仍嘴硬不改明年展望的時期，美光於開了一槍， 公司預期今年第四季是6年來首次出現虧損，但盤後股價沒有重挫，反而利空出盡小跌，這概念是建議公司盡量把壞消息一次放出來，不要硬撐。

美光盤後股價先是下跌4%，但在公司說明因應措施後，股價反彈僅跌1%左右，周四美光下跌0.99美元（或1.94%）至50.01美元，今年以來美光股價已經重挫近5成。