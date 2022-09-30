歐元區九月通膨率大幅超出預期，再創下歷史新高，並增添了歐洲央行(ECB)再次大幅加息的壓力。

歐盟統計局周五公布數據顯示，九月份歐元區19個國家的物價漲幅，從八月的年增9.1%，上升到初值的10.0%，高於9.7%的預期。

通膨主要仍然受到能源和食品價格波動的推動，但範圍繼續擴大，從服務業到工業品等，幾乎所有領域如今都呈現出令人痛苦的高價格水準。

該數據將讓ECB感到不安，該行將通膨目標設定在2%，此也顯示，較高的通膨正受到需求過剩的推動，因而陷入僵局。

而剔除波動較大的燃料和食品價格的基本通膨，同時也躍升新高；該數據為ECB所密切關注，也加大了ECB在下次會議加息的急迫性。

剔除食品和燃料價格之後，基本通膨率為6.1%，高於八月的5.5%。進一步剔除酒類和菸草的價格後，通膨率從4.3%升到4.8%。

與此同時，九月能源價格上漲41%，未加工食品價格也年增13%。

現在一個關鍵問題是，隨著家庭能源合約重新定價，和天價般高的天然氣價格滲透，ECB多次預言，通膨的峰值可能還要數個月之後才能到來。