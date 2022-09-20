2022年企業上雲持續成長，帶動企業數位韌性的提升，也為駭客攻擊產業鏈開啟升級模式。面對新舊威脅夾擊，全球網路資安領導廠商趨勢科技將在今年共同主辦的CYBERSEC 2022台灣資安大會中，從當前影響企業組織最劇的威脅出發，引領與會人員探討駭客集團如何設下陷阱，透過勒索病毒及開放原始碼漏洞等攻擊手法讓企業落入犯罪組織的圈套；針對「元宇宙」和「電動車」等新興科技應用領域發表前瞻性資安挑戰觀察及防禦建議，呼籲各界在網路危機可以秒癱世界的威脅中，透過加強佈建全方位視野的資安布局，採取行動快速制敵。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，駭客集團透過既有攻擊手法獲利並鎖定新興科技產業為下一波攻擊目標已是進行式，然而，隨著科技發展與商業環境的演變，未來企業要面對的是更為棘手、經過縝密性規劃的進階攻勢。台灣位處全球高科技製造供應鏈中樞，資安事件所影響的範圍不再是單一公司問題，而是擴及客戶、合作夥伴、產業供應鏈甚至國家的重要議題。如何透過資安風險的管理及評估以升級資安韌性，應列入政府與企業經營團隊的重要工作項目。

針對最新資安情勢的觀察，趨勢科技核心技術部資深協理暨VicOne威脅研究副總裁張裕敏表示，近期我們的研究團隊發現不論在IT、OT或CT場域中，駭客早已組成龐大的網路犯罪產業鏈，布局一連串相連的攻擊循環模式，以造成全球企業嚴重損失的勒索攻擊為例，從企業在發現遭到勒索攻擊的當下，其所損失的不再只是是否支付贖金的問題，更可能衍生機敏資料遭外洩，是否有能力偵測系統弱點及即時修復漏洞，或甚至資安防禦機制被駭客摸透而一再發動APT攻擊等組織犯罪等後患隱憂。