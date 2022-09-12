亞洲電材（4939）8月合併營收為新台幣1.52億元，與較上月成長7.71％，累計前8月合併營收為11.21億元，公司表示，目前下游消費電子客戶庫存去化速度緩慢，連帶影響上游材料的拉貨動能，亞電第三季將審慎因應。

亞電進一步表示，通過第二季防疫停工導致的生產阻礙、以及運輸暢通陸續到貨後，下游電子供應鏈庫存水位拉高，加上中國消費電子內需相對過去呈現疲軟，使得上游材料的拉貨動能趨緩，預期庫存去化約一至二季時間，恐影響亞電第三季呈現旺季不旺。

惟對於今年中國高溫衝擊電力供給之影響，亞電已有因應之道，亞電東台廠係以智慧綠能規格建造，屋頂設有太陽能板，不僅足以自用，亦可適度供給回饋，且昆山廠亦已於近日完成太陽能發電設備加裝，並開始供電運作，預期能穩定供給，並保障未來產線生產用電需求。

展望下半年，亞電維持審慎態度，中國手機市場在貿易與技術制裁後，陸系高階品牌從缺至今，對高階軟板材料的需求下滑，亞電持續不斷布局消費電子以外市場，包括車用、工控、醫療、物聯網等利基市場，擴大專利布局，積極參與規格制定行列，期望在需求回升階段，能有更強大反彈力道。