新北市經發局上周攜手12家新北電子、家電企業赴德國柏林會議中心參加「2022德國柏林消費電子展(IFA 2022 Berlin)」，並與企業組成「新北形象館2.0」，吸引國際重量級買主諮詢洽談，包括TESLA、AMAZON、AUTOMOTRIZ、Skytech、Mobileadds、Freeeway等，爭取約2.2億元的潛在訂單。

經發局長何怡明表示，2022德國柏林消費電子展受疫情影響，睽違2年再次實體開展，吸引46個國家、1070家廠商參展，顯示消費性電子與家電科技產業的龐大商機，市府也與12家在地企業組團參與，參與比例為全國最高，果然在3日展期成功吸引國際大廠注意，開幕當日媒合的潛在訂單已破億，3日潛在商機初步統計達2.2億元。

本次赴歐參展的本土企業，包含「帝均科技」以周邊商品「Lens Protector Series藍寶石螢幕保護貼及防摔手機殼系列」，主打不輕易沾附指紋、刮傷能見度低等優勢，吸引歐洲3C科技買主關注；「聖保德科技」展示的USB快充，整合快充、備份和加密功能，吸引尋求客製化服務的買家。

另外，「云辰電子」主推的居家保全和智慧家庭系統，擁有完整硬體、APP及雲端服務平台優勢，也吸引不少買家；「升洋資訊」展出多種不同尺寸攝像機模組，搭配現場人員操作示範，吸引國際電商品牌關注，有望拓展歐洲新興市場。

經發局指出，市府在今年前3季密切辦理商貿活動，希望幫助在地企業在疫後時期能與國際市場接軌，像是5月份的「台奧科技交流在新北」，吸引，超過600名國內外相關企業代表同時上線參與直播；6月份前往「2022日本移動通訊應用展」創下1.53億元商機；8月份的「新北國際採購商洽會」累積約18億元潛在訂單。

經發局表示，國際商洽活動陸續落幕，但市府10月14日也將舉行「新北招商成果大會」，推出「新莊北側知識產業園區特定產業專用區」、「林口工一產業專用區」、「林口區力行段第四種產業專用區」等土地案件，希望招募更多優秀企業進駐新北，詳情可至經發局官網（網址：https://www.economic.ntpc.gov.tw/）及「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢。