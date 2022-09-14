萬海(2615)今天召開線上法說會，對於下半年貨運景氣看法，總經理謝福隆認為，從多家客戶瞭解，訂單的確有受到通膨、國際地緣政治及終端庫存影響較淡，但不至於太過悲觀，第四季農曆過年前貨量增加，近洋航線旺季可期。

萬海目前營運有39條主力航線，亞洲市占率15％，亞洲區獲利比重59％。船舶自有船占比66％，租船占比34％，自有櫃占比80％，租櫃占20％。萬海自有船舶、自有貨櫃比例高，自有船舶成本比租船低，除掌握市場變化提升運力，更有效降低固定成本。

在新造船計畫上，今年主要有3000TEU及13000TEU新船加入，全年總計12艘新船加入，目前已經交付5艘，後續還有7艘增加，全年運力增加52,430TEU。2023年將交付24艘新船，其中，包括台船建造的4艘2940TEU在明年上半年陸續交船，資本支出明年達到15.36億美元，高於2021年及2022年的15.02億美元、13.1億美元。累計2021-2024總交船數達61艘，新增運力355,514TEU。

萬海上半年營收1556.29億元，年增80％，本期淨利淨利707.54億元，年增110％，每股盈餘25.21元。第二季營收年增56％，但貨量減少13％，主要貨載結構變化，去年增加中遠洋航線，有較多船舶配置到中遠洋航線，天數拉長但運費較高所致。總計上半年美國及南美洲營收占比由去年同期40％提高到59％，貨量占比從17％提高到25％。

謝福隆指出，2023年供給量增加8.2％，需求增加2.7％，預測還是要看實際供需情況，不同航線上、船型限制及艙位配置有所不同，像是規模較小的船舶會開始退出北美市場，而且航商2023年開始實施船舶碳強度指標(CII)規範，不符合規範老舊船舶，都需要加速汰換，超過20年以上船舶佔市場總運力仍有10％，航商汰舊換新，將抵銷部分新增運力。不過，整體在面臨供過於求情況下，2023年是很大挑戰，但萬海審慎面對挑戰。

至於運費方面，是由市場供需決定，運價止跌先看需求是否增加，另外，看庫存量有無去化並隨價格下跌有回補需求，目前觀察，第四季因年節前貨量增加、近洋線仍有小旺季。