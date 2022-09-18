航運指標股長榮（2603）19日迎接減資後首個交易日，每股參考價187元，內外資研究機構多空站隊，摩根大通證券與金控旗下投顧領先其他研究機構，最早調整為減資後財務預期，推估合理股價卻是南轅北轍的520元與160元，恢復交易愈看愈有戲。

相比於匯豐證券日前與另一本土投顧雙雙降評長榮，中信投顧最新降評萬海與陽明，致使多空氣氛出現消長，摩根大通證券本波段堪稱航運產業的「多頭近衛隊」，不只看好長榮，對同區域內的中遠海運、東方海外，均給予「優於大盤」投資評等，也看好日本的商船三井，以及全球領頭羊馬士基。

摩根大通證券認為，長榮在跨太平洋與歐洲航線上的市場分額高，其有策略性的擴張船隊，將轉換為更高的市占率，中期也可帶來節省成本效應，提升船舶經濟效益。

金控旗下研究機構對航運產業前景則沒那麼樂觀，僅給予長榮「中立」投資評等並指出，SCFI綜合運價指數今年以來跌幅約5成，第一波下跌始於農曆年後淡季，5月底因大陸解封迎來短暫支撐，6月中起運價再度連續下滑至今。

法人說，美東線、歐洲線跌幅有擴大跡象，淡季提前到來，目前美西線合約價與現貨價價差擴大至6成，歐洲線、美東線合約與現貨價出現倒掛，主要航線合約調整壓力大增，預估合約價將有2成～3成調整空間，不利長榮評價。