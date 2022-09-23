俄烏戰爭引發全球天然氣供應危機，108家關鍵風能公司和相關協會以「全球聯盟」形態，24日從美國聚會並共同簽署《COP27 的全球風能宣言》，將向各國政府提出挑戰，要求各國政府在10年內採取重大行動，擴大風能和可再生能源的規模，以緊急情勢為出發點，加快簡化電網規模可再生能源項目的規劃和許可計劃。

此次業界大團結，由全球風能理事會（GWEC）籌組，成員代表來自80多個國家的1500多家公司、組織和機構，包括製造商、開發商、元件供應商、研究機構、金融和保險公司等。GWEC表示，風能行業已經在安全、成本和氣候方面，為全球能源系統帶來顯著增長和效益。2021年全球增加94GW的風能產能，每年可產生超過澳洲目前的年度電力需求，足以取代歐盟自俄羅斯進口天然氣的三分之一以上。

簽署全球風能宣言者，包括該行業最大的公司，如 Iberdrola、Orsted、EDP Renewables、Vestas、Siemens Gamesa Renewable Energy、Copenhagen Infrastructure Partners 以及中國大陸、巴西、南非、歐洲、英國、澳洲等地的風能行業協會，成員企業佔全球風能裝機量81%。其中，沃旭能源Orsted、EDP Renewables、哥本哈根（Copenhagen Infrastructure Partners ）等跨國企業，均大力投入台灣風能開發。

跨國大型業者據此向在地府提出三大訴求，包括：1、緊急簡化電網規模可再生能源項目的規劃和許可計劃；2、快速建立重要的電網基礎設施，以整合清潔能源和跨行業脫碳；3、發展電力市場，既可以激勵對可再生能源的投資，又可以讓公民從所提供的可負擔、安全發電中受益。由於台灣是亞洲最大風能場，國際業者團結起來要求加快並簡化行政作業，官方的回應將成為國際焦點。