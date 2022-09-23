國際能源總署（IEA）指出，今年電動車銷售量可望創下歷史新高水準，將改寫去年的660萬輛紀錄，而電動車占全球整體汽車銷售比重將由9％拉升至13％。

IEA指出，2021年全球電動車銷量激增1倍，至660萬輛，電動車占整體汽車市場比重將近9％。預期今年的銷售量可望改寫新高紀錄，電動車估計占全球整體輕型汽車銷量的13％。

根據IEA數據，今年第一季電動車銷量達200萬輛，較一年前同期激增75％。

IEA在發布年度《追蹤潔淨能源進展》（TCEP）報告時指出，數個產業的進展出現鼓舞人心的跡象，不過若要讓全球走在2050年前實現淨零排放的軌道上，還需要多加努力。

TCEP審視55項潔淨能源技術，2021年的焦點是分析這些技術在實現「2030年關鍵中期里程碑」的進展。

IEA指出，電動車與照明「完全走在2030年里程碑的軌道上」。全球超過50％的市場正在使用LED技術。

IEA亦表示，雖然電動車的前景明亮，不過尚未成為全球風潮。開發中與新興市場國家的電動車銷售緩慢，主因是電動車購買成本較高，而且這些國家缺乏充電基礎建設。

至於其餘53項潔淨能源技術的進展，則還有許多努力空間。有23項技術「尚未走在軌道上」，另30項還需要再多加把勁。

IEA指出，尚未走在軌道上的技術包括建築設計的能源效率、開發潔淨和有效的地域暖房系統、逐步退出燃煤發電、飛機與貨輪改用潔淨燃料，以及用更潔淨的方法生產水泥、化學製品與鋼鐵。

2015年巴黎氣候協議的目標是以工業化前的溫度為基準，將地球暖化的溫度控制在攝氏2度之內，最好是能在1.5度內。減少人為的二氧化碳排放量，被視為是控制地球溫度不高過1.5度的關鍵。

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）抱持審慎樂觀態度，稱「新的全球能源經濟顯露強勁進展」。