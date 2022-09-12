美科技股上周反彈，帶動美股終結連3周跌勢，但分析師認為，市場前景不明，目前的回升可能只是短期現象。

根據Refinitiv Lipper資料，投資人正以2月初以來最快的速度撤離聚焦科技股的共同基金與ETF，在截至上周三的3周時間，共計此類基金資金外流24億美元。

市場對美國聯準會升息的預期令美股持續承壓。在上周二之前，那斯達克綜合指數連跌7個交易日，創2016年以來最長跌勢。

儘管上周的最後3個交易日展現反彈，帶動周線上漲4.1％，但科技股指數過去一個月仍跌落約3.1％，遜於標普500指數同期跌幅1.3％。今年那斯達克指數累計下挫23％。

J O Hambro資產管理公司基金經理人卡普托（Giorgio Caputo）表示，這是動盪的一年，由短期基礎來看，情況並不明朗。不過他認為目前進場買進科技股的時間點，比今年稍早更好。

此外，一些分析師認為，即使今年科技股呈現下行趨勢，但估值似乎仍相當高。