網路券商羅賓漢9日推出新指數，讓人一探那些熟悉社群媒體並透過該平台下單的散戶，偏好哪些個股，其中特斯拉、蘋果與亞馬遜等都被納入其中。

這支名為「羅賓漢投資人指數」旨在追蹤最受用戶喜愛的100檔個股的表現。該網路券商表示，目前有逾2,200萬人在其平台開戶，平均年齡32歲。疫情期間，羅賓漢的交易App在掀起大批新手投入股市熱潮中扮演關鍵角色。許多用戶去年透過該App捧紅AMC與GameStop等迷因股。

從羅賓漢新指數內容，顯示用戶多偏愛高風險的迷因股與一些傳統藍籌股，其中名列前五大個股分別為特斯拉、蘋果、亞馬遜、福特汽車與AMC，至於GameStop則排名第十。指數成分股的權重取決於該股占用戶投資組合資產的百分比。

羅賓漢經紀業務主管奎克（Steve Quirk）日前接受訪問時指出，推出新指數的目的之一是要破除大眾對於其用戶在股市投入傻錢（dumb money）的印象。他說外界認為散戶總是買高賣低，他解釋該指數讓散戶用行為說話，讓一般人更了解他們實際的投資行為。

此外該指數也可讓羅賓漢用戶觀察其他投資人怎麼做。在股市波動之際，研究他人如何配置資金，對投資可能有所幫助。

不過奎克也強調，他們沒有計畫要把「羅賓漢投資人指數」授權給ETF公司成立新基金。這項宣示也減緩外界擔憂對沖基金或高頻率交易公司可能利用該指數來與羅賓漢客戶進行對作的憂慮。

然而代表機構投資者的Healthy市場協會組織執行長傑拉許（Tyler Gellasch）卻持不同看法，他說即使該指數沒有授權成為新基金，不過對外披露用戶的持股比重與偏好，仍有利對沖基金與市場作手，至於對其平台的實際散戶是否帶來好處，則不得而知。