亞美尼亞和亞塞拜然為爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）而起的最新一波衝突，在俄羅斯斡旋下，達成脆弱不穩的休戰狀態。圖為亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）。(圖/路透社)

亞美尼亞和亞塞拜然今天通報，近100名軍人在兩國自2020年為爭奪爭議納卡區交戰以來最嚴重的衝突中陣亡。聯合國秘書長敦促兩方立即緩解緊張局勢。

法新社報導，亞美尼亞和亞塞拜然為爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）而起的最新一波衝突，在俄羅斯斡旋下，達成脆弱不穩的休戰狀態。

然而，亞塞拜然國防部今天表示，「亞美尼亞的大規模挑釁行為導致亞塞拜然有50名軍人陣亡」；亞美尼亞稍早也通報，他們有至少49名軍人喪生。

然而，經過一晚衝突後，亞塞拜然指控亞美尼亞違反停火協議，讓各界擔憂這兩個素來不睦的國家再度爆發全面戰爭。

亞塞拜然軍方表示，「儘管宣布自（莫斯科時間）9時（格林威治時間6時）起停火，亞美尼亞仍嚴重違反停火協議，在邊境動用大砲等重型武器」。

亞美尼亞則是在衝突爆發後呼籲世界領袖出手協助，指控亞塞拜然試圖侵犯其領土。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在紐約聯合國總部說，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）敦促亞美尼亞、亞塞拜然雙方「採取立即行動來緩解緊張局勢，展現最大克制，並透過對話和現有模式來解決任何懸而未決的問題」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天致電兩國領袖。布林肯發言人表示，華府將推動這兩個相鄰國家「立即停火，和平解決問題」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天也致電亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）以表達他「深刻的關切」，並呼籲對方「回頭尊重停火協議」。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）稍早已與馬克宏談過話，也曾致電俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和布林肯，要求他們對「亞塞拜然的侵略性行為」做出回應。