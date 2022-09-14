大陸總體經濟雖處於下行週期、大宗商品價格高漲以及房市前景尚未明朗，富達國際表示，對大陸潛在經濟復甦的基本假設仍保持樂觀。

目前大陸市場存在一些特定風險，針對房市疲軟和拒繳抵押貸款事件，富達國際表示，近期大陸購屋者拒絕為未完工建案支付抵押貸款的事件引發了市場對大陸房市和銀行體系穩定性的擔憂。此事件不太可能成為影響整體經濟的系統性風險且部分建案已在地方政府提供支援後重啟，但仍需要中央政府更加積極的寬鬆措施，以維持市場穩定。

對於近期清零政策和封城風險，富達國際說，大陸確診數目處於控制之中，現已看到政府推出了進一步改進及優化動態清零政策的措施，這將有助於減輕各式封鎖對經濟造成的負面影響。但在各產業中仍有長期成長性的產業，如能夠加速進口替代和產業升級的高端製造業、再生能源及電動車產業。在總體經濟放緩的情況下，增持核心消費、健康護理和公用事業等防禦性產業。此外，看好大陸消費升級以及本土品牌崛起趨勢下，具有優異永續發展能力的企業。