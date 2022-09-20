大陸國家衛健委20日上午就高齡工作進展與成效舉行新聞發布會。有記者提問，人口高齡化是今後大陸很長一段時間的基本國情，大陸人口高齡化面臨何種形勢，有哪些顯著的特點？大陸國家衛健委老齡司司長王海東回應說，大陸高齡化呈現出數量多、速度快、差異大、任務重的形勢和特點。

中國網報導，王海東指出，一是老年人口數量多，人口高齡化速度快。截至2021年底，全國60歲以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9％；65歲以上老年人口達2億以上，占總人口的14.2％。據測算，預計「十四五」時期，60歲以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20％，進入中度高齡化階段。2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30％，進入重度高齡化階段。

二是人口老齡化區域差異大。從城鄉來看，城鎮地區老年人數量比農村多，但農村地區高齡化程度比城鎮地區更高。按照2020年資料，全國60歲以上人口占轄區人口比重超過20％的省分共有10個，主要集中在東北、川渝等地區。

三是應對人口老齡化任務重。到2050年前後，大陸老年人口規模和比重、老年撫養比和社會撫養比將相繼達到高峰。隨著老年人口持續增加，人口高齡化程度不斷加深，給公共服務供給、社會保障制度可持續發展帶來挑戰，應對任務很重。