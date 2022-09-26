台灣逐步邁向「超高齡社會」，伴隨老年人口占比攀升，長照需求日益迫切。台新金(2887)旗下台新銀行積極響應政府長照2.0政策，擴大金融服務範疇，支持醫護產業，針對地區型醫院及長照機構推出「長照薪轉服務專案」，為醫護夥伴貼心提供每月20次以上免提款/轉帳手續費，多重定期定額基金申購、換匯讓分手續費優惠，以及便利企業網銀服務，以具體行動支持醫護機構發展。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，根據國發會報告推估，至2050年台灣老年人口占比將高於20%進入「超高齡社會」，有長期照護需求的人口可能突破百萬。高齡海嘯快速襲來，加上近年新冠肺炎(Covid-19)疫情反覆升溫，為醫護及長照機構帶來更大壓力。為減輕醫護機構營運負擔，並體恤醫護人員，台新銀行提供「長照薪轉服務專案」，協助醫護機構健全財務體質、永續發展。

台新銀行近年投入大量心力協助醫護與健康產業經營，目前已與全台數十家區域型醫院及近3000家診所、藥局建立長期合作關係。吳良民指出，此次特別從醫護產業需求切入，提供「長照薪轉服務專案」，適用對象鎖定地區型醫院及長照機構，符合申辦資格的醫院及機構，其員工可享多重專屬優惠，包含每月至少20次跨行提款/轉帳免手續費，定期定額申購基金前6次免手續費、單筆不限金額手續費2折優惠，於自動化通路換匯，還可比照VIP客戶獲得換匯讓分，並有多項優惠存款與客製化貸款專案可選擇。

此外，還將安排專人免費協助醫院、機構導入企業網銀(GB2B)，實現友善、便捷的撥薪作業，並提供「電子薪資單」服務，讓員工登入台新銀行網銀即可取得詳細薪資存款明細，減少行政作業負擔。另外也率先推出「行動銀行薪轉專區」，薪資入帳立即推播，並可隨時查詢專屬權益與優惠，即時線上申辦各項產品服務。透過Line官方帳號、FB粉絲團與Richart Life APP等多元數位通路的串聯，讓忙碌的醫護夥伴，能輕鬆掌握各項生活好康優惠，提升金融體驗。