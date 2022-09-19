存股族的好消息，市場第10檔台股高息ETF誕生了！由群益投信所發行，為最新一代進化版的真高息台股ETF，股票代號00919「群益台灣精選高息ETF基金」，預定於10月4日展開募集，其主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數（簡稱「臺灣精選高息指數」），不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具。

國人一向愛以ETF存股，根據投信投顧公會統計至8月底資料顯示，台股ETF的規模攀升至新高，來到7743.16億元，受益人數3839992人也是新高，而其中最受存股族青睞的台股高息ETF，也從去年的7檔增加至今9檔，未來加入00919就共有10檔，規模也從去年年底的1848.75億至8月底增加為3003.09億，顯示出台股ETF人氣仍然持續暢旺，特別是台股高股息ETF。

「群益台灣精選高息ETF基金」在設計成份股篩選機制時，將存股族最重視的2個E完全納入考量，第一個E是Exact Dividend精準高息，該ETF成份股篩選參考最新股利公告，全力追求精準可見的高息，而非歷史或預估高息，再進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流的需求；第二個E是已公佈EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。

全球金融市場震盪，要能同時抵禦市場的波動度，配置中不可或缺的即是高息資產，因高息資產除具備易漲抗跌的特性外，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。從指數過去表現可以看出，群益台灣精選高息ETF基金(00919)是「進化版」真高股息，指數報酬率也勝過相同類型的ETF。它是透過精準掌握高息股+搶先佈局明年潛力高息股，不需要頻繁換股便可以達到「高股息+好績效」，對於想要安穩領高股息的投資人來說，會是不錯的選擇。

以台股高股息ETF來說，講求的就是高配息率，因此投資人可參考基準指數歷史股利率，觀察包括臺灣精選高息指數、臺灣高股息指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、台灣加權指數，各主要台股指數歷年股利率表現，其中臺灣精選高息指數股利率歷年平均8.6%最佳，遠勝臺灣高股息指數7.1%、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數5.7%、台灣加權指數4.3%。而今年臺灣精選高息指數股利率更高達12.2%遠勝其他指數，也是唯一雙位數股利率的台股高息ETF。