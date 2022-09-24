本周投信對台股不離不棄，持續回補50.71億元，連續買超週數推進至第14週，外資與自營商則持續賣超台股，在美國升息的壓力下，外資連續8週自台股提款，本週賣超468.13億元，導致年迄今賣超金額再上升至1.21兆元；自營商連續6週站在賣方，本週提款76.82億元，三大法人本週合計賣超台股494.24億元。PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，由於目前盤面沒有主流族群，且量能仍不足2000億元，需靜待量能放大，指數後續才有反彈力道。

廖炳焜認為，台股目前投資價值浮現，首先是本益比已大幅修正至10.98倍的低水準，甚至低於2015年7月的13倍，已來到歷史低檔評價，且股價淨值比也從高點2.6倍大幅修正至目前的1.79倍。留意美國快速升息導致新興貨幣承壓，客觀來看，台灣半導體主要出口為全球需求高漲的邏輯IC，加上台灣經濟體質佳，經常帳、外債占GDP比重相對南韓低，預料有足夠抵禦資金流出的衝擊。

安聯投信台股團隊表示，觀察過去五個交易日，其中四天收跌，且回測前低支撐等走勢，亦凸顯儘管最壞狀況已經過去、或離底部不遠；又譬如基本面上，庫存修正也會結束，但在總經烏雲罩頂下，現階段台股後市仍難擺脫諸多不確定性的干擾。

永豐投顧指出，10月雖無FOMC會議干擾，但進入美、台超級財報週，先前聯邦快遞以經濟趨勢大幅惡化為由發出全球貨運量下降的警訊來看，企業消化庫存恐仍在緩慢進行當中，企業展望不佳，將對目前搖搖欲墜的股市再次利空測試，預估下週指數區間 14,000~14,500，擴底時間將會拖延許久，建議少量逢低佈局，靜待企業基本面好轉。