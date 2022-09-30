本周台股震盪走弱行情，周K線連六黑。國票投顧預期下周指數在13,000－13,600點區間震盪，下周看好七大題材類股，包含：PCB股、遊戲股、生技股、紡纖股、伺服器股、IP矽智財股、航太股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.以股、匯、債連動的角度觀察，在上週五午盤時段，美元指數約在112，較前幾日最高點114.78降溫，美國10年期公債的殖利率則為3.78％，從近日最高點4％回落，匯市、債市的緊張情緒緩和，但美股卻創近期低，盤面似已過度恐慌，預期國際股市將隨時有跌深反彈的機會。

2.以9/30台股觀察，當天拉出將近150點的長下影線，且是從14,500點回落以來，首度出現價跌量縮型態，同時，櫃買指數更是由黑翻紅，並收在當日最高點，這些情形，暗示賣壓應已告一段落，大盤在此築底反彈的機會濃厚。

3.若扣除台積電，9/30台股其實僅跌0.01％，比當日大盤跌幅0.81％收斂不少，代表多數個股開始回穩，短期浮現操作機會。