中鼎(9933)承攬台積電南科工業再生水廠興建及操作營運案，圓滿完工，今(19)日舉行通水啟用典禮，中鼎集團總裁余俊彥表示，本再生水廠，不論在水資源開發再利用或減廢技術方面，在業界都極具開創及指標意義，這是台積電和中鼎團隊為全球永續所作的努力。

台積電「南科工業再生水廠興建及操作營運案」，今(19)日舉行通水啟用典禮，中鼎集團余俊彥總裁親臨主持，出席來賓包括，台南市市長黃偉哲、國科會南科管理局局長蘇振綱、營建署署長吳欣修、水利署副署長黃宏莆以及台積電營運／廠務副總經理莊子壽等。

本案通水後，今年10月起供應每日0.5萬噸工業再生水、2023年達每日2萬噸。此外，台積電使用永康及安平再生水廠的民生再生水將透過本廠監控後一併轉供，總計可供應每日6萬7千噸再生水。未來台積電南科工業再生水廠亦計畫擴建，透過運用鄰近南科焚化爐的餘熱，將本廠產生的廢水蒸發、凝結後回收，達到每日3萬6千噸的工業再生水量，並達成廢水零排放，有效實踐循環經濟。

本案處理的廢水來源，包括製程廢水及南科綜合廢水處理廠的放流水。為滿足半導體產業對於水質的高標準要求，同時兼顧友善環境，中鼎於本案採用創新技術，以低污染負荷的高級生物處理程序，使處理後的水質優於傳統生物處理方式，並大幅降低能源耗損、減少污泥的產生，達成節能減碳、減少二次污染等環境保護多重效益。