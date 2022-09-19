美國聯準會（Fed）本周將公布9月升息幅度，全球升息循環下，高股息ETF市場熱度持續攀升，而市場第10檔台股高息ETF也應運而生，群益投信發行最新一代進化版的「真高息台股ETF」群益台灣精選高息ETF基金（00919），預定10月4日展開募集。

國人一向愛以ETF存股，根據投信投顧公會統計至8月底資料顯示，台股ETF的規模攀升至新高，來到7743.16億元，受益人數383萬9,992人亦為新高。

其中，最受存股族青睞的台股高息ETF，也從去年的7檔增加至今9檔，未來加入群益台灣精選高息ETF後，就達到10檔，規模也自去年年底的1,848.75億，至8月底增加為3,003.09億，顯示台股ETF人氣持續暢旺，特別是台股高股息ETF。

「群益台灣精選高息ETF基金」在設計成份股篩選機制時，將存股族最重視的「2個E」完全納入考量，第一個E是Exact Dividend精準高息，該ETF成份股篩選參考最新股利公告，全力追求精準可見的高息，而非歷史或預估高息，再進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流的需求。

第二個E是已公佈EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。

全球金融市場震盪，要能同時抵禦市場的波動度，配置中不可或缺的即是高息資產，因高息資產除具備易漲抗跌的特性外，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

從指數過去表現可看出，群益台灣精選高息ETF基金是「進化版」真高股息，指數報酬率也勝過相同類型的ETF，是透過精準掌握高息股、搶先佈局明年潛力高息股，不需要頻繁換股便可以達到「高股息+好績效」，對於欲安穩領高股息的投資人而言，將是不錯選擇。

台股高股息ETF講求的就是高配息率，故投資人可參考基準指數歷史股利率，觀察包括臺灣精選高息指數、臺灣高股息指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、台灣加權指數，各主要台股指數歷年股利率表現。

而臺灣精選高息指數股利率歷年平均8.6％、表現最佳，遠勝臺灣高股息指數7.1％、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數5.7％、台灣加權指數4.3％；今年臺灣精選高息指數股利率更是高達12.2％，遠勝其他指數，也是唯一雙位數股利率的台股高息ETF。