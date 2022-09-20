中共二十大前夕，中共中央辦公廳印發《推進領導幹部能上能下規定》（簡稱《規定》）。名為「能上能下」，但《規定》清楚指出「重點是解決能下問題」，分類施策，嚴格執行問責、黨紀政務處分、組織處理、辭職、職務任期、退休等有關制度規定。

《規定》列出十五種情形的領導幹部，應當及時予以調整，包括：政治能力不過硬；理想信念動搖；擔當和鬥爭精神不強；政績觀存在偏差；獨斷專行或者軟弱渙散；組織觀念淡薄，不嚴格執行重大事項請示報告、個人有關事項報告等制度；事業心和責任感不強；領導能力不足；品行不端，行為失範；裸官或配偶、子女經商；因健康原因無法正常履行工作職責一年以上等。

早在七年前，中辦就推出相關《規定》試行文件，如今在黨代會前夕正式公布，且適用於各級幹部，也就是包括中央領導幹部。

中共中央領導人也有「七上八下」之說或慣例，即在黨代會召開之際，如果67歲可以留任，68歲或以上則離任。事實上，自2002年中共十六大以來，中央政治局委員及常委無人超過68歲。

五年前的中共十九大已經開始解決「能下」的問題，三名未屆68歲的十八屆政治局委員李源潮、劉奇葆、張春賢無法連任，李源潮連中央委員也沒有安排，劉奇葆、張春賢只擔任中央委員。北京當時稱，中央領導人不是「鐵帽子」，「符合年齡的也不一定當然繼續提名，主要根據人選政治表現、廉潔情況和事業需要」。

十九大之後，李源潮卸任國家副主席隨即「裸退」，劉奇葆、張春賢擔任全國人大常委會副委員長。