今是921國家防災日，副總統賴清德赴壯闊台灣聯盟所舉辦的《後盾計畫》探班；聯盟發起人吳怡農強調，民間團體必須與政府合作、民眾也要找到自己能在危機時刻扮演的角色，才能「成為彼此的後盾」。

吳怡農說，今天是921國家防災日，銘記23年前的大地震，提醒大家時時刻刻為突發狀況做好準備。前幾天，台灣東部經歷強震，橋樑、路面損毀、房屋倒塌，後盾計畫在新北市的消防員教官都集結準備協助救援。

他認為，政府為災難應變培養了專業的警消人員，但是當災難發生，只有站在現場的我和你，才能第一時間伸出關鍵的雙手。

賴清德則表示，他曾經歷過921大地震、台南維冠大樓倒塌，因此更知道在大型災難下一般民眾伸出的援手有多重要；政府正在思考怎麼讓民間有更多力量面對災難。

吳怡農向賴清德介紹後盾計畫的系列訓練，從基礎緊急應變開始，到簡易搜救、創傷急救、緊急通訊、避難所管理、社區安全，以及定期的複訓與情境演練。

吳怡農說，每一位受過訓練的學員都是在社區的種籽，為自己所在的家園構築更強韌的力量。後盾計畫與一線反應人員密切合作，教官包含現役的警消、外傷科的醫護人員，透過訓練讓志工們與專業人員協力、說共同的語言，才可能攜手面對大型災難。民間團體也必須與政府更廣泛地合作，才能建立完善的災難應變能量。