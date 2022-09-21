立法院新會期即將開議，昨就數位部歸屬哪一個委員會的問題召開黨團協商，但最後仍因沒有共識，立法院長游錫堃宣布依照議事慣例提報院會，23日表決處理。對此數位部長唐鳳表示，數位部歸屬哪一個委員會將完全尊重立法院決定。

立法院朝野黨團昨協商數位部未來歸屬哪個委員會監督審查，國民黨及民眾黨認為符合協助產業發展方向，應放在經濟委員會；但民進黨及時代力量認為，先前數位部組織法審查時是由交通、司法聯席處理，加上數位部業務與NCC息息相關，因此認為應放在交通委員會；由於朝野缺乏共識，立法院長游錫堃最後裁示，依議事慣例提報院會，將在23日表決處理。

唐鳳今日出席CYBERSEC 2022臺灣資安大會被問及希望歸屬在哪一個委員會？唐鳳回應，將完全尊重立法院的決定，不管認為是資安或是產業哪方面比較重要，數位部的資安署與產業署都非常密切合作，不論立委有任何相關的問題，都可以具體的回答。

另被問及確診新冠後的身體狀況，唐鳳則表示，狀況非常輕微，所以隔離的天期間都沒有請假，還是可以正常上班、召開記者會。