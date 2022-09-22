中租-KY（5871）22日公告8月單月自結合併稅後純益為新台幣23.1億元，較去年同期成長25％，每股稅後純益（EPS）為1.46元，累計1~8月合併稅後純益為新台幣189.7億元，年增34％，累計每股稅後純益（EPS）為11.97元。

中租控股表示，若分營運地區別來看，台灣地區、大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長29％，7％及31％。若與7月相較，合併營收成長1％，合併獲利月減，主要係7月認列較多處分營租資產利益。