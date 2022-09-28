美元指數28日再次突破前天高點，來到114.56，今年初至今累積漲幅達到19％，中央銀行統計，今年來截至26日，新台幣對美元貶值13.0％，新台幣兌美元28日下午4點收盤價為31.87，貶9.1分，來到5年8個月來的新低，成交量 9.86億美元尚屬穩定。

中央銀行總裁楊金龍29日將赴立法院財政委員會會議進行業務報告，向立委報告國際、國內經濟金融情勢，以及央行主要業務的說明。

其中，有關匯市部份，央行統計資資料顯示，受到外資大舉賣超台股、並匯出資金影響，今年上半年調節匯市進場淨賣匯82.5億美元，阻貶新台幣，以維持新台幣匯率之動態穩定。

受到央行出手護盤新台幣的影響，央行表示，8月底外匯存底為5,455億美元，較上年底減少29億美元，主要反映中央銀行為維持外匯市場秩序而淨賣匯，以及主要貨幣對美元貶值，致其折計成美元的金額減少。

新台幣匯跌跌不休，完全是受到美元強勢所致。瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，目前美元的實際有效匯率接近2000年以來的高點，按購買力平價計算，美元其實相當「昂貴」，然而目前美元牛市尚未結束，美元走弱將延後到明年起。意即，非美貨幣要能回頭，需度過今年底的「寒冬」。