各國央行升息行動恐持續到今年底，壽險淨值「易降難升」，金管會22日出手救援，宣布若明年3月壽險公司申報會計師查核年報時，淨值比等財務指標仍是低於法定標準，依規定要求公司限期內提出增資、或財業務改善計畫，但會考量目前會計公報表達不一致、利率上升對壽險正面影響、個別公司淨值下降原因，檢視若清償能力未惡化，將不會「逼著增資」。

也就是說，若各國央行持續升息，債券殖利率不斷升高，造成壽險公司淨值下債券評價不斷蒸發、淨值嚴重下跌，到年底依舊有公司淨值比低於3％，甚至連二期低於2％，落入「資本顯著不足」，依規定必須對負責人解職或停職、減薪，要求公司限期處份資產、取得或處份資產需先經金管會同意等，相對嚴重的行政限制措施，但在個案評估後，若是因升息及會計政策問題造成，將不會執行這些嚴重的手段。

同時金管會強調，今年截至8月底，壽險業的總保費收入有1兆6,013億元，且帳上有8,952億元的現金及約當現金，足以支付同時間保險給付金額1兆2,986億元，並不會有流動性問題。

另外，壽險業持有的債券資產多是以長期持有至到期為目的，所以市場短期波動產生的評價變動，並不影響債券資產原本的收益，仍持續收取利息，並於到期日取回本金，且壽險公司尚有其他高流動性資產可供調度或變現，因此目前壽險業沒有流動性風險，保戶權益不受影響。