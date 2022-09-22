富邦金控在獲金融監督管理委員會銀行局核准富邦金控吸收合併日盛金控後，22日公告將訂11月11日為合併基準日。

富邦金控公告指出，富邦金擬以現金合併日盛金控案，雙方業已分別於去年11月5日召開股東臨時會通過合併案和合併契約，並業奉金管會在9月21日核准在案。

本次合併對價由富邦金按日盛金控普通股股份每股換發新台幣11.71元支付予日盛金控股東，富邦金董事長與日盛金控董事長共同訂定合併基準日為今年11月11日。