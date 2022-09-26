在經濟恐將衰退的陰影籠罩下，周一歐洲股市連跌第三個交易日。儘管梅洛尼（Georgia Meloni）領軍的右翼聯盟篤定贏得大選，但義大利股市表現意外強勁。

目前泛歐STOXX 600指數下跌0.3%，延續上周的低迷走勢。

油氣股和礦業股分別下跌1.02%和2.02%，受美元飆升影響，以及全球經濟衰退將導致需求下滑的擔憂揮之不去，原油與金屬價格大跌。

稍早前倫敦金屬交易所（London Metal Exchange,LME）3個月期鋁價格稍早前下跌0.8%，報每公噸2,148.50美元，創下2021年3月以來新低。銅價跌至每公噸7,311美元，創下7月22日以來新低。

目前布蘭特期油跌0.6%，報每桶85.64美元，稍早前一度跌破85美元大關。美國期油目前跌0.5%，報每桶78.34美元。

主要市場方面，德國DAX指數目前微跌0.13%。英國富時100指數近持平。法國CAC 40指數微升0.07%。由金融股領軍，義大利富時MIB指數勁揚1.07%，儘管中右翼聯盟料將拿下國會兩院多數席次。