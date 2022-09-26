俄羅斯在發布「部分動員令」後，造成的社會混亂顯然仍在持續，除了大城市出現抗議示威以外，少數民族為主的自治國也爆發激烈的抗議活動，因為他們擔心動員令會特別針對少數族裔，而先前4個月的武裝衝突期間，俄軍的主要成員就有很大比例的少數族裔。

CNN報導，屬北高加索聯邦管區，裡海東側的達吉斯坦自治共和國(Dagestan)就發生嚴重的抗議，社交媒體上流傳的影片顯示，首都馬哈奇卡拉(Makhachkala)的婦女向警察求情與抗議。

「你為什麼要帶走我們的孩子？誰襲擊了誰？是俄羅斯襲擊了烏克蘭，為什麼要我們的孩子去打仗?」當警察走開時，一群婦女開始高呼「不要戰爭」。

有些影片看到警民衝突，警察對抗議者進行反擊，人們被警察暴力拘留，而其他人則徒步逃離。俄羅斯獨立觀察組織OVD-Info 報告說，警方已逮捕了好幾人，其中包括一名當地記者，他報導當天的抗議活動

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馬哈奇卡拉市長薩爾曼•達達耶夫(Salman Dadayev )呼籲市民保持冷靜，「人們不要屈服於從事反國家活動的人的挑釁。」

來自恩迪雷鎮(Endirei )的另一段影片裡，可以看到一名警察為驅散抗爭者而對空鳴槍，不過驅離只是一時的，多數人還是不願配合部分動員。

儘管俄羅斯政府強調「部分動員只會影響有軍事經驗的俄羅斯人」，但俄羅斯不是個照章辦事的地方，法令經常被擴充解讀，少數民族的法律權益又弱於大城市的俄羅斯人，因此有更明顯的恐懼。

俄羅斯網路雜誌《謎語俄羅斯》(Riddle Russia)的編輯主任安東•巴爾巴辛(Anton Barbashin)說：「自從動員開始以來，我們確實看到特別針對少數族裔共和國的人徵兵的情況。那裡的動員更加混亂，青年人從大學被帶走。

據 OVD-Info 稱，反動員的抗議活動已在全俄羅斯各城市與共和國蔓延，已有 2,350 多人被捕。