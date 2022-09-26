關鍵數位基礎架構供應商Vertiv宣布，推出新一代不斷電系統Liebert APM+。

Vertiv表示，與業界多數業者的雙轉換效率低於96％相比，新一代Liebert APM+效率達97％，在5MW的電力使用場景下，提升1％的能耗就能替企業用戶一年省下150萬元電費、減少276噸的碳排放量，超過大安森林公園半年的吸碳量，不僅節省營運成本，也降低總擁有成本（TCO）與對環境的影響。

Vertiv近一步表示，新一代Liebert APM+擁有500Kw模組容量，占地面積僅0.6平方公尺，比競品節省20～50％的用地面積，替客戶大幅節省了空間，Liebert APM+配備9英吋彩色LCD觸控螢幕，同時兼具熱插拔功能，支持顯示系統運行數據、警告、監測和控制，完整融合工業4.0應用。