大陸國新辦27日舉行國務院政策例行吹風會，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在會上表示，為了把跨境電商的潛力發揮得更好，商務部在新一輪外貿措施將再採取多項措施，包含如新增一批跨境電商綜合示範、發布支持跨境電商政策、培育跨境電商的市場主體等。

根據中新網引述王受文表示，2015年時成立第一家跨境電商綜合示範區，之後國務院批准了6批跨境電商綜合示範區。效果方面例如做為第一個跨境電商綜試區的浙江杭州，7年來培育電商賣家4.9萬家，海外注冊商標超過2000個，領軍企業價值超過1億美元以上的有23家，跨境電商進出口額超過1000億人民幣。因此現在要借鑒這些好的做法，準備再新增一批跨境電商綜合示範區。

此外還要發布支持跨境電商政策。大陸商務部已會同相關部門提出了8條支持海外倉發展的政策措施，包括利用外經貿發展專項資金和服務貿易創新發展引導基金等支持海外倉建設等8項措施很快會發布。

第三項重點則是要培育跨境電商的市場主體。王受文表示，今年前8個月已組織各個跨境電商綜合示範區舉辦資源對接推介會、論壇、沙龍、培訓活動，場次超過了1000場，培訓跨境電商專業人才超過6萬人次，四季度我們還會繼續加大培訓，並指導各個跨境電商綜合示範區培育一批重點企業和知名品牌。