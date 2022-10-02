喧騰一時的大陸企業家劉強東在美國遭控性侵案，在法律訴訟糾纏4年後終於以和解收場。劉強東發布聲明稱，與劉婧堯在美國明尼蘇達州一次「偶然事件」造成誤會，給彼此家庭造成深重困擾，為避免進一步的訴訟傷害，雙方決定消除誤會，達成和解。

綜合陸媒報導，2018年8月底，京東創始人劉強東在美國明尼蘇達州遭女子劉婧堯指控性侵，雙方進行法律攻防長達4年，雙方最終達成和解。

本案原本定於10月3日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市市中心的亨內平郡地區法院開庭審理，雙方在開庭前達成和解，劉強東的律師還 提供了一份劉強東本人的聲明。

該聲明說：

「糾葛四年的事情，今天終於結束了！再次對被這件事困擾的所有人尤其是我的妻子表示歉意。

在這裡，我要特別感謝妻子的寬容、支持和陪伴！沒有她，我無法堅持到今天！時間永遠向前，我希望我的生活和工作能夠盡快恢復正常。我們也即將迎來新的小生命， 我會更加珍惜、守護好這個家庭。

祝福所有人明天會更好！」

劉強東被控性侵案發生於2018年8月底，隨後在2018年12月，明尼亞波利斯市亨內平縣檢察官辦公室發布聲明稱，劉強東性侵指控案「嚴重證據不足」，決定不起訴劉強東。檢方在聲明中強調，不起訴劉強東和他的商人身份沒有任何關係。劉強東隨後發表聲明強調自始至終都沒有觸犯任何法律，但為他的行為給妻子造成的巨大傷害感到自責和後悔。他已於第一時間向妻子坦誠事實，並向妻子表示誠懇的道歉。

在2019年4月16日，劉婧堯向明尼阿波利斯一家法院提起民事訴訟，要求逾5萬美元的賠償金，並將劉強東和京東列為被告，上述案件在過去3年一直在進行和審理中。