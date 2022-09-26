國民黨基隆市長參選人謝國樑26日提出證據，反駁金星國際洗錢指控，批對手不斷傳遞錯誤資訊，已提出回復名譽訴訟要求賠償；蔡適應反質疑，8月不澄清，現在才冒出2間公司。謝國樑則回應，「我就是不想說」，讓蔡適應看起來有點像「二百五」。

民進黨立法院黨團今是上午舉行記者會，批謝國樑涉及洗錢、逃稅等，讓資本額700萬台幣的金星國際公司能借320萬美金給德信證券。對此，謝國樑提出簽署文件說，當年有3間公司一起借貸，金星國際只借款300萬台幣，另2間是境外公司，其中一家資本額達700萬美金，對於不實指控要求道歉。

謝國樑表示，當時由金星國際代表簽約，蔡適應一直傳遞錯誤訊息給民進黨團，內部應該檢討為什麼搞出烏龍，影響黨團聲譽。他提及，日前認為蔡適應傷害其名譽，已提回復名譽訴訟要求賠償，另希望今天綠營記者會中的3位立委能針對錯誤言論道歉。

謝國樑說，原本不想出面澄清，等法院回復名譽訴訟審理完，再公佈原始合約，想著只要對手錯誤指控越久，越傷害民進黨信譽可靠度，讓大家知道蔡適應犯下此錯誤，沒想到今天民進黨有3位立委跳出來，感到非常意外。

蔡適應反質疑，8月外界議論紛紛時，謝國樑不澄清，現在有立委公布質疑才說明，更冒出2間公司。謝國樑則說，遇上不法指控，本來就可以選擇何時揭露，蔡適應不斷傳遞錯誤資訊，他遲遲不說就是在找機會更正，讓蔡適應看起來有點像「二百五」，且指控「出問題」應該向社會大眾交代。