台灣頭國際文化交流協會理事長陳秋妏，今（2）日成立蔡適應新住民後援會，民進黨基隆市長候選人蔡適應更在臉書上直呼「未來將成立新住民服務中心，擴大新住民服務、當新住民朋友的後盾」，同時也邀請新住民朋友來討論政策的方向，更直言「新住民一直是我最好的夥伴」，引發討論。

蔡適應在臉書上表示，台灣頭國際文化交流協會理事長陳秋妏今日成立蔡適應新住民後援會，同時也邀請了立法委員羅美玲、基隆市議員鄭文婷律師、張秉鈞、陳宜及許睿慈、吳驊珈，民主進步黨婦女部主任許嘉恬到場。蔡適應更直言，在2016年選上立法委員的時候，陳秋妏理事長就有跟他反應對於新住民的議題需要大家關心，而蔡適應也馬上著手來協助台灣頭文化交流協會幫助新住民朋友。

蔡適應強調，「新住民一直是我最好的夥伴，建立與官方的溝通管道非常重要，未來適應當選，將會成立新住民服務中心，並邀新住民朋友來討論政策的方向。特別是市政府的公文書，新住民可能閱讀不易，未來我也會升級市政府的服務，提供多族群的語言服務，讓新住民朋友或是家鄉的親朋好友來基隆探親時，可以在官方的機構得到全面的服務，友善多元文化的環境」。