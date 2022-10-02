經濟衰退風險籠罩環球市場，布倫特油價近日跌破84美元，重回1月以來低點，9月期間下跌約10％，和今年2月底俄烏戰爭開打時的價格飆升，剛好成為對比。外銀財富管理研判，從供需來看，油價短時間內提振有其難度，加上油價跌勢源自美元太強，非美貨幣的油品消費國因此輸入型通膨壓力更大，減少油品消費更使需求降低。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，美元和油價近周來兩者價位走勢背道而馳。一方面，作為避險資產的美元，受益於市場不確定性； 另一方面，市場擔心經濟衰退，石油需求減少、且供應改善，油價因而受挫。

國際油價顯著下跌，或許可以緩解高通膨對民生物價的遞延壓力，瑞銀財富管理團隊認為，可能沒有原先想像的「美好」，由於美元走強，非美貨幣相對大貶，多數原油消費國並未能享受油價下跌帶來的好處。

澳盛銀行經濟研究團隊指出，OPEC＋聯盟成員將於10月5日舉行會議，討論石油生產協議，需求疲軟已帶給油價面臨下滑的壓力，OPEC＋已表明願意干預供需以支撐價格。在原油需求前景轉差、加上美元走強，持續打壓國際油價，12月還有一波國際禁運會生效，供應也會進一步收緊，都會左右油價的後續表現。